Sivas'ta Sağlık ve Termal Turizm Zirvesi Gerçekleştirildi

Sivas'ta, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından düzenlenen Sağlık ve Termal Turizm Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantı, Sivas Valiliği binasında gerçekleşti.

Vali Şimşek: Sivas, Sağlık Turizminde İddialı

Toplantıda konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, şehrin güçlü sağlık altyapısı ve önemli kaplıcaları ile sağlık ve termal turizm alanında oldukça iddialı olduğunu belirtti. Şimşek, Sivas’ın bu alandaki potansiyelini daha iyi ortaya koymayı, mevcut tesisleri geliştirmeyi ve yeni projelerle ulusal ile uluslararası arenada sağlık ve termal turizmde söz sahibi bir kent olmayı hedeflediklerini ifade etti.

TÜRSAB: Fırsatları Değerlendireceğiz

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Sivas’ı sağlık turizminde hak ettiği yere ulaştırmak için seyahat acentalarıyla birlikte büyük bir gayretle çalışacaklarını kaydetti. Bağlıkaya, Sivas’ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra sağlık ve termal turizm potansiyelinin de dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Kangal Balıklı Kaplıca Projesi

Bağlıkaya, Kangal Balıklı Kaplıca'yı özellikle sedef hastalıklarına yönelik bir kür merkezi olarak tanıtmayı planladıklarını ve bu kapsamda acentaların özel ürünler geliştirerek pazarlama faaliyetlerini artıracaklarını belirtti. Proje ile, Avrupa ve Kuzey Avrupa ülkelerindeki müşterilere yönelik hazırlanacak 21 gecelik kür paketleri ile Sivas’a uluslararası misafirlerin çekilmesi amaçlanıyor.

Saha Gezisi Düzenlendi

Toplantının ardından, Kangal Balıklı Kaplıca ve Sıcak Çermik bölgelerindeki otel ve termal tesislerin mevcut durumunu değerlendirmek amacıyla bir saha gezisi düzenlendi.

Toplantıya Katılım Yoğundu

Toplantıya, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla, İl Sağlık Müdürü Onur Mahmutoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Turizm Kaplıca ve Klinik Kür Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ilgaz Nacakoğlu ve TÜRSAB yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Sivas'ta Sağlık ve Termal Turizm Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek (sol 5) başkanlığında yapılan toplantıya, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya (sol 3), Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver (sol 6), Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir (sol 2), İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk (sağ 4), Turizm Kaplıca ve Klinik Kür Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ilgaz Nacakoğlu (sağda) ve diğer yetkililer katıldı.

Sivas'ta Sağlık ve Termal Turizm Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek (sol 5) başkanlığında yapılan toplantıya, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinden (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya (sol 3), Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver (sol 6), Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Özdemir (sol 2), İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şakir Öner Öztürk (sağ 4), Turizm Kaplıca ve Klinik Kür Merkezleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ilgaz Nacakoğlu (sağda) ve diğer yetkililer katıldı.