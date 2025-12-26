DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,56 0,67%
ALTIN
6.223,81 -0,87%
BITCOIN
3.813.523,63 -1,12%

Siverek Aşevi Tasarrufla Araç Filosunu Yeniledi: 2 Yeni Araç Hizmete Girdi

Siverek Kaymakamlık Aşevi, tasarruf tedbirleriyle kiralamayı bırakarak 2 adet sıfır araç satın aldı ve günlük 600 kişiye hizmet veren filoyu yeniledi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:28
Siverek Aşevi Tasarrufla Araç Filosunu Yeniledi: 2 Yeni Araç Hizmete Girdi

Siverek Aşevi Tasarrufla Araç Filosunu Yeniledi: 2 Yeni Araç Hizmete Girdi

Tasarruf tedbirleriyle yerel hizmet güçlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Kaymakamlık Aşevi uyguladığı tasarruf tedbirleriyle araç filosunu yeniledi. Aşevi, daha önce kiralama usulüyle yürütülen yemek dağıtım hizmetini, elde edilen tasarruflarla sürdürülebilir hale getirerek 2 adet sıfır araç satın aldı.

Siverek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren aşevi, günlük olarak 600 ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştırıyor. Kiralama yöntemi yüksek maliyet ve zaman kaybı yarattığı için tasarruf planlaması yapıldı ve araç yatırımı gerçekleştirildi.

Yetkiliden açıklama

Siverek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Enver Akçiçek, yeni araçlarla hizmetin daha verimli hale geldiğini belirtti:

"Aşevimiz, ilçemizde her gün 600 vatandaşımıza sıcak yemek ulaştıran çok değerli bir proje. Bu hizmetten faydalanan vatandaşlarımız genellikle yaşlı, engelli ve tek başına yaşayan ihtiyaç sahipleridir. Daha önce bu hizmeti kiralama usulüyle yapıyorduk ancak bu yöntem hem masraflı hem de sıkıntılıydı. Gerçekleştirdiğimiz tasarruf tedbirleriyle 2 adet yeni araç satın almayı başardık. Artık kendi araçlarımızla, daha yeni ve daha güçlü bir filoyla hizmet kalitesini artırarak yolumuza devam ediyoruz"

Akçiçek, vatandaşların kapısına kadar giden sıcak yemeğin mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Daha güzel bir hizmeti daha iyi bir şekilde yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Salih Sak'a teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni araçların hizmete girmesiyle birlikte, yemeklerin daha hızlı ve hijyenik şartlarda evlere ulaştırılması hedefleniyor.

Siverek'te aşevinde tasarruf atağı

Siverek'te aşevinde tasarruf atağı

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kütahya OSB ile Dumlupınar Üniversitesi Arasında Sanayi-Üniversite Protokolü
2
Bursa Büyükşehir 2025'te Çiftçiye Güçlü Destek: 15 Milyon Metre Boru ve 24 Mio TL Mazot
3
İş Bankası’ndan 'Ödeme İste' ve 'Dijital Tahsilat' ile Tahsilatta Yeni Dönem
4
Manisa Salihli'de 'Zeytin 5.0 Projesi'yle Minikler Ağaçtan Sofraya Üretti
5
Bolat: Esnaf Kredilerinde 23 Yıldır %50 Hazine Sübvansiyonu
6
Yılmaz: Ocak Enflasyonu ile Enflasyonda 20'li Rakamları Göreceğiz
7
Elazığ TSO Başkanı İdris Alan Hollanda’da Elazığlı İş İnsanlarıyla Buluştu

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı