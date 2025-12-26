Siverek Aşevi Tasarrufla Araç Filosunu Yeniledi: 2 Yeni Araç Hizmete Girdi

Tasarruf tedbirleriyle yerel hizmet güçlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Kaymakamlık Aşevi uyguladığı tasarruf tedbirleriyle araç filosunu yeniledi. Aşevi, daha önce kiralama usulüyle yürütülen yemek dağıtım hizmetini, elde edilen tasarruflarla sürdürülebilir hale getirerek 2 adet sıfır araç satın aldı.

Siverek Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren aşevi, günlük olarak 600 ihtiyaç sahibine sıcak yemek ulaştırıyor. Kiralama yöntemi yüksek maliyet ve zaman kaybı yarattığı için tasarruf planlaması yapıldı ve araç yatırımı gerçekleştirildi.

Yetkiliden açıklama

Siverek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Enver Akçiçek, yeni araçlarla hizmetin daha verimli hale geldiğini belirtti:

"Aşevimiz, ilçemizde her gün 600 vatandaşımıza sıcak yemek ulaştıran çok değerli bir proje. Bu hizmetten faydalanan vatandaşlarımız genellikle yaşlı, engelli ve tek başına yaşayan ihtiyaç sahipleridir. Daha önce bu hizmeti kiralama usulüyle yapıyorduk ancak bu yöntem hem masraflı hem de sıkıntılıydı. Gerçekleştirdiğimiz tasarruf tedbirleriyle 2 adet yeni araç satın almayı başardık. Artık kendi araçlarımızla, daha yeni ve daha güçlü bir filoyla hizmet kalitesini artırarak yolumuza devam ediyoruz"

Akçiçek, vatandaşların kapısına kadar giden sıcak yemeğin mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayarak, "Daha güzel bir hizmeti daha iyi bir şekilde yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu süreçte her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Salih Sak'a teşekkür ediyorum" dedi.

Yeni araçların hizmete girmesiyle birlikte, yemeklerin daha hızlı ve hijyenik şartlarda evlere ulaştırılması hedefleniyor.

