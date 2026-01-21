SOCAR Türkiye ve TAV Havalimanları'nda Entegre Enerji Yönetimi: Gas-to-Power Adımı

SOCAR Türkiye ve TAV Havalimanları'nda entegre enerji yönetimine geçiş

SOCAR Türkiye, uzun süredir yürüttüğü elektrik tedarikine ek olarak iş birliğini doğal gaz tedariki ile genişleterek, Gas-to-Power vizyonu doğrultusunda entegre enerji yönetiminde yeni bir dönemi başlattı.

İş birliğinin kapsamı

2020'de Milas-Bodrum Havalimanı, Gazipaşa-Alanya Havalimanı ve TAV Havalimanları merkez ofisinde başlayan elektrik tedariki, 2025 itibarıyla Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes tesislerinin eklenmesiyle genişletildi. Bu kapsamda TAV Havalimanları'nın yıllık 75 bin MWh seviyesindeki elektrik ihtiyacı SOCAR Türkiye tarafından karşılanmaya başlandı.

2026 yılı itibarıyla iki şirket arasındaki stratejik iş birliği yeni bir aşamaya taşındı. Bu doğrultuda Ankara Esenboğa Havalimanı tesisinin doğal gaz tedariği SOCAR Türkiye tarafından sağlanmaya başlandı. Sabit fiyatlı kontrat yapısıyla desteklenen bu yeni dönem, arz güvenliğini güçlendirirken TAV Havalimanları'nın operasyonel sürekliliğine ve maliyet öngörülebilirliğine de katkı sağlıyor.

Tesislerin şirketin toplayıcılık portföyüne dahil edilmesiyle sadece elektrik ve doğal gaz tedariği sağlanmıyor; aynı zamanda kojenerasyon tesisinin entegre, etkin ve verimli şekilde yönetilmesi de mümkün hale geliyor. Gaz ve elektriğin birlikte optimize edildiği bu yapı, sistem dengesinin güçlendirilmesine katkı sunarken çok katmanlı portföy yönetimi yaklaşımıyla operasyonel verimliliği artıran bütüncül bir enerji çözümü sunuyor.

Açıklamalar

SOCAR Türkiye Doğal Gaz İş Birimi Başkanı Fuad Ibrahimov iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Enerji piyasaları artık gaz ve elektriğin birbirinden bağımsız yönetildiği yapılardan uzaklaşıyor. Günümüzde rekabet avantajı, bu iki kaynağı birlikte ve etkin biçimde optimize edebilen entegre yapılardan geçiyor. TAV Havalimanları ile geliştirdiğimiz bu iş birliği, şirketimizin entegre enerji ve Gas-to-Power vizyonunun sahadaki güçlü bir yansımasıdır. Güçlü tedarik altyapımız, sabit fiyatlı kontrat yapımız ve toplayıcılık portföyümüz sayesinde yalnızca enerji arzı sağlamakla kalmıyor; sistem dengesini ve operasyonel sürekliliği destekleyen katma değerli çözümler sunuyoruz."

TAV Havalimanları Havalimanlarından Sorumlu Grup Başkanı Mete Erna yaptığı değerlendirmede, "Havalimanları sürekli hizmet sunan kritik ulaşım altyapıları arasında. Operasyonlarımızın sürekliliği için enerji güvenliği büyük önem arz ediyor. Şirketle gerçekleştirdiğimiz anlaşmayla iş birliğimizi daha ileri bir seviyeye taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Önceliğimiz her zaman yolcularımız ve iş ortaklarımız için en iyi seyahat deneyimini sunmak. Şirketin enerji alanındaki uzmanlığı ve sunduğu entegre yapı operasyonel sürekliliğimiz açısından önem taşıyor" dedi.

SOCAR TÜRKİYE DOĞAL GAZ İŞ BİRİMİ BAŞKANI FUAD IBRAHİMOV - TAV HAVALİMANLARI HAVALİMANLARINDAN SORUMLU GRUP BAŞKANI METE ERNA