SoftBank Group, Üçüncü Çeyrekte Beklenmedik Zarar Açıkladı

SoftBank Group Zarar Açıkladı

Dünyanın en büyük teknoloji yatırımcılarından biri olan SoftBank Group, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını duyurdu. Japonya merkezli şirket, Vision Fund yatırım birimindeki değerleme kayıplarının etkisiyle beklenmedik bir zarar raporladı.

Finansal Sonuçlar

SoftBank Group, mali yılın üçüncü çeyreği olan Ekim-Aralık 2024 döneminde 369,2 milyar yen (2,4 milyar dolar) zarar etti. 2023’ün aynı döneminde ise 950 milyar yen (6,1 milyar dolar) kar elde etmişti. Analistlerin üçüncü çeyrek için beklentisi ise 234 milyar yen (1,5 milyar dolar) kar olması yönündeydi.

Vision Fund'ın Etkisi

Şirketin bilançosunu olumsuz etkileyen en önemli faktör, Vision Fund yatırım biriminde yaşanan değerleme kayıpları oldu. Bu birim, 352,7 milyar yen (2,3 milyar dolar) yatırım zararı bildirdi.

Gelir Artışı

Buna rağmen, SoftBank Group'un gelirleri, yılın ilk 9 aylık döneminde %6 artış göstererek 34,5 milyar dolara ulaştı. Şirket, yapay zeka alanındaki yatırımlarına devam ediyor.

OpenAI Yatırımları

SoftBank Group, OpenAI’nin en büyük finansal yatırımcılarından biri olmayı hedefliyor. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın 22 Ocak’ta açıkladığı dijital yapay zeka altyapısını genişletme projesi "Stargate" için 15 milyar dolar katkı sunmayı planlıyor.