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Soğanın kilogramı 8 TL’ye, kestanenin kilogramı 89 TL'ye düşüyor! Yarın indirimin son günü

Vatandaşların toplu alışveriş yaptıkları zaman sıklıkla tercih ettiği Metro marketlerde büyük indirim kampanyası başlatıldı. 8 Şubat tarihinde başlatılmış kampanya doğrultusunda meyve - sebzeler, et - balık ürünleri uygun fiyatlarla satışa çıkartıldı. İşte Metro marketlerde 14 Şubat tarihine kadar devam edecek indirim kampanyasının detayları…

Yayın Tarihi: 13.02.2024 16:47
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 16:47
Soğanın kilogramı 8 TL’ye, kestanenin kilogramı 89 TL'ye düşüyor! Yarın indirimin son günü

Toplu alışveriş denildiği zaman ilk akla gelen yerlerden birisi olan Metro market bu sefer tüm vatandaşlara hitap edecek harika bir indirim kampanyasına imza attı. Meyvelerden balıklara, sebzelerden ise tavuk et ürünlerine kadar birçok ürünü uygun fiyatlarla satışa çıkarttı. Özellikle pazarlarda resmen 2 katı olan kestanenin Metro markette 89,90 TL’den satışta olması vatandaşların koştur koştur Metro markette gitmesine sebebiyet verdi. İşte Metro markette 8 14 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olan aktüel kataloğu…

MEYVE SEBZELERDE BÜYÜK İNDİRİM SİZİ BEKLİYOR 

Metro marketlerin 8 Şubat tarihi ile başlatmış olduğu indirim kampanyası doğrultusunda soğan kilogram 8,90 TL, kültür mantarı kilogram 55,90 TL, göbek marul adet 23,90 TL, Aydın kestanesi kilogram 89,90 TL, Kadirli turpu kilogram 19,90 TL, siyah turp kilogram 25,90 TL, vezir turpu kilogram 19,90 TL’den satışta olacak.

Soğanın kilogramı 8 TL’ye, kestanenin kilogramı 89 TL'ye düşüyor! Yarın indirimin son günü

TAVUK BALIK ET ÜRÜNLERİNDE DE İNDİRİM SİZLERİ BEKLİYOR

Meyve sebze ürünlerinin yanı sıra, kuzu kol fırın, donuk poşetli tavuk, kolyoz kilogram, çipura kilogram, dana incik kilogram gibi ürünler de Metro marketlerde uygun fiyatlarla satışa çıkartıldı. 85,90 TL’den başlayan fiyatlarla tavuk satın alabilir, dilerseniz bu akşam evde balık yapmak istiyorum diyorsanız 99,50 TL’den başlayan fiyatlarla kolyoz balığı satın alarak evde harika bir ziyafet çekebilirsiniz.

Soğanın kilogramı 8 TL’ye, kestanenin kilogramı 89 TL'ye düşüyor! Yarın indirimin son günü

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