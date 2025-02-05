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Sosyal Medya Etkileyicileri İçin Üçüncü Eğitim Programı Başarıyla Gerçekleşti

Ticaret Bakanlığı'nın öncülüğünde sosyal medya etkileyicilerine yönelik üçüncü eğitim programı düzenlendi ve önemli bilgiler paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 18:31
Sosyal Medya Etkileyicileri İçin Üçüncü Eğitim Programı Başarıyla Gerçekleşti

Sosyal Medya Etkileyicilerine Yönelik Eğitim Programı Üçüncüsü Yapıldı

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Reklam Özdenetim Kurulu'un işbirliğiyle düzenlenen Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı'nın üçüncüsü gerçekleştirildi.

Programda, sosyal medya içerik üreticilerinin yasal yükümlülükleri ve tüketicilerle iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alındı. Ticaret Bakanlığı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, eğitim kapsamında içerik üreticilerine reklam içerikli paylaşımlarda uyulması gereken kurallar ve paylaşılması yasak olan içeriklere dair yasal çerçeve hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldığını belirtti.

Ayrıca, gelirlerin vergilendirilmesi gibi önemli konulara da değinildi. Eğitim programının amacı, içerik üreticilerinin etik ve şeffaf bir dijital iletişim anlayışını benimsemelerine katkı sağlamak ve tüketicilerin doğru ve güvenilir bilgilere erişimini desteklemektir.

Sosyal medya ekosisteminde yasal mevzuata uygun işbirlikleri geliştirilmesine ve tüketici haklarının korunmasına yönelik çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

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