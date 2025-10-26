Spirit of Adventure Bodrum'a Demirledi: 960 Yolcu İle Limanda

Spirit of Adventure kruvaziyeri Bodrum'a 960 yolcu ve 505 personelle geldi; turistler alışveriş ve şehir turu yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine Spirit of Adventure kruvaziyeri 960 yolcu getirdi.

Birleşik Krallık bayraklı, 236 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı. Kuşadası Limanı'ndan gelen gemide çoğu İngiliz olmak üzere 960 yolcu ile 505 personel bulunduğu bildirildi.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçeyi gezmek üzere limandan ayrıldı. Sahil bandı ve çarşıda gezen yolcular alışveriş yaptı; taksi ve tur otobüsleri ile şehir turuna çıkan bazı turistler tarihi mekanları ziyaret etti.

Geminin bir sonraki durağının Rodos Limanı olacağı öğrenildi.

