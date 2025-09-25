SPK 11 Şirketin Borçlanma Aracı İhraç Başvurusunu Onayladı

SPK 11 Şirketin Borçlanma Aracı İhraç Başvurusuna Onay Verdi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde yer alan açıklamaya göre 11 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurularını onayladı.

Onaylanan ihracılar ve tutarlar

Kurul, şu şirketlerin tahvil veya finansman bonosu şeklindeki ihracına izin verdi: Deniz Finansal Kiralama AŞ (6 milyar lira), Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ (3 milyar 500 milyon lira), Palmet Enerji AŞ (1 milyar 500 milyon lira), Otosor Otomotiv AŞ (3 milyar lira), QNB Faktoring AŞ (10 milyar 750 milyon lira), Dünya Varlık Yönetim AŞ (6 milyar 500 milyon lira), Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım AŞ (2 milyar lira), AG Anadolu Grubu Holding AŞ (4 milyar 500 milyon lira), Halk Finansal Kiralama AŞ (4 milyar lira), Koç Finansman AŞ (1 milyar 550 milyon lira) ve Trive Yatırım Menkul Değerler AŞ (321 milyon lira).

Bedelsiz sermaye artırımı ve diğer onaylar

Kurul, Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞnin mevcut sermayesinin 1 milyar 180 milyon liradan, iç kaynaklardan yapılacak 1 milyar 770 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımının onaylanmasıyla yeni sermayenin 2 milyar 950 milyon liraya çıkarılmasını kabul etti.

Ayrıca SPK, TT Varlık Kiralama AŞnin satış türü yurt dışı olmak üzere 1 milyon dolarlık kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurusunu onayladı.

Kurul, One Portföy Yönetimi AŞ PRE IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, One Portföy Yönetimi AŞ Sekizinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve One Portföy Yönetimi AŞ Yapay Zeka Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruluş taleplerini de olumlu karşıladı.

İdari para cezaları ve suç duyuruları

Sermaye Piyasası Kurulu, yapılan inceleme sonucu İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ hakkında 155 bin 567 lira idari para cezası uyguladı.

Kurul, SPK Kanunu’nun 109. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, fortegrandinvest, shrntrade, gkmforex, gkmfx, ekolfx, mobilfx, galafx, plus500tr, indyatırım, indexfx, avrupafx, idealfx, balansfx ve amorfx uzantılı internet sitelerinin içerik sağlayıcıları hakkında izinsiz sermaye piyasası faaliyeti nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Ayrıca SPKn ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan incelemeler sonucunda 7 isim hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.

33 internet sitesine erişim engeli kararı

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 33 internet sitesine erişimin engellenmesi için, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin başlatılmasına karar verdi.