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SPK, 4 Şirketin Halka Arzını Onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu, Vişne Madencilik, Seranit Granit Seramik, Enda Enerji Holding ve Birleşim Grup Enerji'nin halka arzına onay verdi.

Yayın Tarihi: 23.01.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 23:37
SPK, 4 Şirketin Halka Arzını Onayladı

SPK'dan Halka Arz Onayı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), vişne, enerji ve seramik sektörlerinden dört önemli şirketin halka arz başvurusunu onayladı. Onaylanan şirketler arasında Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ, Enda Enerji Holding AŞ ve Birleşim Grup Enerji Yatırımları AŞ bulunuyor.

Belirlenen Fiyatlar

SPK’nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Vişne Madencilik halka arzını 37,44 lira, Seranit Granit Seramik 12 lira, Enda Enerji Holding 17,44 lira ve Birleşim Grup Enerji 12,14 lira üzerinden gerçekleştirecek.

Bedelsiz Sermaye Artırımları

Uşak Seramik Sanayi AŞ'nin 980 milyon lira ve e-Data Teknoloji Pazarlama AŞ'nin 267,2 milyon lira değerinde bedelsiz sermaye artırımı talepleri de onaylandı.

Borçlanma Araçları İhracı

SPK, çeşitli şirketlerin borçlanma aracı ihraç başvurularını da değerlendirdi. Kurtulan Aktif Yatırım Bankası AŞ için 13 milyar lira, Dinamik Yatırım Menkul Değerler AŞ için 200 milyon lira gibi tutarlar onaylandı.

Yeni Fonların Kuruluşuna İzin

SPK, iki yeni fonun kuruluşuna da izin verdi: Sparta Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu ve Neo Portföy Yönetimi AŞ Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu.

İdari Para Cezaları ve Erişim Engelleri

Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yapılan incelemeler sonucunda yaklaşık 140 bin lira idari para cezası uygulanırken, izinsiz kripto varlık hizmeti sunan 30 internet sitesine erişim engeli getirilmesi kararlaştırıldı.

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