SPK 5 Şirketin Borçlanma Aracı İhracını Onayladı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde 5 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdiğini duyurdu. Kurul kararında onaylanan başvurular ve izin verilen işlemler şu şekilde sıralandı.
Onaylanan borçlanma araçları
Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ - 750 milyon lira
Orfin Finansman AŞ - 2 milyar lira
Quick Finansman AŞ - 775 milyon lira
Ak Faktoring AŞ - 584 milyon lira
Destek Yatırım Menkul Değerler AŞ - 500 milyon lira ve 12 milyon dolar tutarında tahvil veya finansman bonosu
Fon kuruluşu ve portföy yöneticiliği onayları
Kurul, Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ile Alkima Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonunun kuruluşuna izin verdi.
Qinvest Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun kuruluşuna ve katılma paylarının ihracına ilişkin belgeler onaylandı.
PRM CAPITAL Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'ye, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları kurmak ve yönetmekle sınırlı olmak üzere faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verildi; işletme adı olarak "PRM Portföy" kullanımına izin verildi.
Varlık finansmanı ve kira sertifikası onayları
TMKŞ Albaraka Türk Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu - 5 milyar lira
Fibabanka AŞ Evofone Birinci Varlık Finansmanı Fonu - 1 milyar 250 milyon lira
Emlak Varlık Kiralama AŞ - 750 milyon lira
ZKB Varlık Kiralama AŞ - 200 milyon lira kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurusu onaylandı.
Erişim engeli kararı
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 16 internet sitesine Türkiye'de yerleşik kişilerin erişiminin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatılmasına karar verildi.