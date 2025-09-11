SPK 5 Şirketin Borçlanma Aracı İhracını Onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde 5 şirketin borçlanma aracı ihraç başvurularına izin verdiğini duyurdu. Kurul kararında onaylanan başvurular ve izin verilen işlemler şu şekilde sıralandı.

Onaylanan borçlanma araçları

Fasdat Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ - 750 milyon lira

Orfin Finansman AŞ - 2 milyar lira

Quick Finansman AŞ - 775 milyon lira

Ak Faktoring AŞ - 584 milyon lira

Destek Yatırım Menkul Değerler AŞ - 500 milyon lira ve 12 milyon dolar tutarında tahvil veya finansman bonosu

Fon kuruluşu ve portföy yöneticiliği onayları

Kurul, Metlife Emeklilik ve Hayat AŞ Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ile Alkima Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonunun kuruluşuna izin verdi.

Qinvest Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun kuruluşuna ve katılma paylarının ihracına ilişkin belgeler onaylandı.

PRM CAPITAL Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ'ye, gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları kurmak ve yönetmekle sınırlı olmak üzere faaliyet izni ve portföy yöneticiliği yetki belgesi verildi; işletme adı olarak "PRM Portföy" kullanımına izin verildi.

Varlık finansmanı ve kira sertifikası onayları

TMKŞ Albaraka Türk Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu - 5 milyar lira

Fibabanka AŞ Evofone Birinci Varlık Finansmanı Fonu - 1 milyar 250 milyon lira

Emlak Varlık Kiralama AŞ - 750 milyon lira

ZKB Varlık Kiralama AŞ - 200 milyon lira kira sertifikası ve VDMK ihracı başvurusu onaylandı.

Erişim engeli kararı

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 16 internet sitesine Türkiye'de yerleşik kişilerin erişiminin engellenmesi için hukuki işlemlerin başlatılmasına karar verildi.