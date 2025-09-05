DOLAR
SPK 7 Şirketin Sermaye Artırımlarını Onayladı, 11 Borçlanma Başvurusu Kabul Edildi

SPK, 7 bedelsiz sermaye artırımı ile 11 borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı; cezai karar ve erişim engellemeleri de karara bağlandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 23:11
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 23:11
SPK 7 Şirketin Sermaye Artırımlarını Onayladı, 11 Borçlanma Başvurusu Kabul Edildi

SPK 7 şirketin sermaye artırımlarını onayladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bültenine göre 7 bedelsiz sermaye artırımı ile 11 borçlanma aracı ihraç başvurusunu onayladı. Kurul ayrıca çeşitli yetkilendirme kararları, idari para cezası ve hukuki işlemlerle ilgili kararlar aldı.

Onaylanan bedelsiz sermaye artırımları

Vakıf Finansal Kiralama AŞ1,5 milyar liralık

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ400 milyon liralık

Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ181 milyon 500 bin 903 liralık

Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi AŞ75 milyon 800 bin liralık

Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret AŞ164 milyon 750 bin liralık

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi AŞ299 milyon 900 bin liralık

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ160 milyon liralık

İzin verilen borçlanma aracı ihraç başvuruları

Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri AŞ1 milyar liralık

TEB Arval Araç Filo Kiralama AŞ2 milyar liralık

Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret AŞ500 milyon liralık

Kent Finans Faktoring AŞ823 milyon liralık

Fair Finansman AŞ100 milyon liralık

Oyak Yatırım Menkul Değerler AŞ25 milyar liralık

Fibabanka AŞ25 milyar liralık

Kayatur Filo Kiralama AŞ4 milyar liralık

Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ388 milyon liralık

Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler AŞ400 milyon liralık

Destek Yatırım Bankası AŞ36 milyon dolarlık

Diğer kararlar ve yetkilendirmeler

Kurul, Qinvest Portföy Yönetimi AŞ'nin Qinvest Portföy Yönetimi AŞ SME FUND TR Endüstriyel Şirketler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verdi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebini olumlu karşıladı.

Global Menkul Değerler AŞ’nin yurt dışında emir iletimine aracılık faaliyet izni başvurusu olumlu değerlendirilirken, Golden Global Portföy Yönetimi AŞ’ye faaliyet izni, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verildi; işletme adı olarak "Golden Global Portföy" ifadesinin kullanılmasına izin verildi.

İdari ceza, suç duyurusu ve erişim engellemeleri

SPK, Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yapılan inceleme sonucu 1 kişiye 1 milyon 466 bin 490 liralık idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, Net Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde sorumluluğu bulunan 6 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı tespit edilen 20 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmetti.

SPK kararları, haftalık bülten kapsamında kamuoyuna duyuruldu.

