SPK'dan Toplu Onay: 12 Borçlanma Aracı, Tahsisli ve Bedelsiz Sermaye Artırımları

Kurul kararları özet

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde aldığı kararlarla finans piyasasında birçok başvuruyu onayladı. Kurul, 12 şirketin borçlanma aracı ihracı, 2 şirketin tahsisli sermaye artırımı ve 4 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu kabul etti.

Tahsisli ve bedelsiz sermaye artırımları

SPK, Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret AŞ ile Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tahsisli sermaye artırım başvurularını onayladı. Kurul ayrıca Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'nin 225 milyon liralık, Silverline Endüstri ve Ticaret AŞ'nin 305 milyon liralık, Koç Metalurji AŞ'nin 2 milyar 45 milyon liralık ve Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 milyar 52 milyon 867 bin 612,84 liralık bedelsiz sermaye artırımlarını onayladı.

Borçlanma aracı ihracı izinleri

Kurul, tahvil veya finansman bonosu şeklindeki borçlanma aracı ihracı için şu şirketlerin başvurularına izin verdi: Turk İlaç ve Serum Sanayi AŞ (2 milyar lira), Akdeniz Faktoring AŞ (924 milyon 290 bin 152 lira), Sümer Faktoring AŞ (535 milyon lira), Başer Finans Faktoring AŞ (100 milyon lira), Eko Faktoring AŞ (250 milyon lira), Nurol Yatırım Bankası AŞ (25 milyar lira), MNG Faktoring AŞ (600 milyon lira), Ecogreen Enerji Holding AŞ (2 milyar lira), İnallar Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ (437 milyon lira), İstanbul Faktoring AŞ (150 milyon lira), ALJ Finansman AŞ (1 milyar 155 milyon lira) ve Borlease Otomotiv AŞ (2 milyar 500 milyon lira).

Kira sertifikası (sukuk) onayları

Kurul, kira sertifikası ihracı başvurularında da onay verdi: KT Sukuk Varlık Kiralama AŞ (2 milyar lira), ZKB Varlık Kiralama AŞ (1 milyar lira) ve Bereket Varlık Kiralama AŞ (50 milyar lira).

Denetim ve yaptırımlar

SPK, Doğru Bağımsız Denetim AŞ'nin "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi"ne alınma talebini olumlu karşıladı. Kurul ayrıca çeşitli ihlaller nedeniyle bir tüzel kişiye 246 bin 511,47 lira, bir gerçek kişiye 14 milyon 235 bin 969,6 lira, bir gerçek kişiye 246 bin 511,47 lira ve bir gerçek kişiye 9 milyon 622 bin 492,22 lira idari para cezası verilmesine karar verdi; ayrıca 14 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Erişim engelleme kararı

Kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında izinsiz kaldıraçlı işlem yaptırdığı tespit edilen 15 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca hukuki işlemlerin başlatılmasına karar verdi.

SPK'nın bu kararları, sermaye piyasalarında likidite, düzen ve denetim açısından dikkatle izlenecek gelişmeler arasında yer alıyor.