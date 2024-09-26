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SPK'den Dolandırıcılık Uyarısı: Yanıltıcı Paylaşımlara Dikkat

Sermaye Piyasası Kurulu, sosyal medya dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:07
SPK'den Dolandırıcılık Uyarısı: Yanıltıcı Paylaşımlara Dikkat

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Önemli Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), son zamanlarda sosyal medya platformlarında Kurumun ve sektör çalışanlarının isimleri ile görsellerinin yanıltıcı maksatlarla kullanılmasına dair açıklamalarda bulundu.

Yanıltıcı Bilgilere Dikkat!

Açıklamada, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, Kurul ve çalışanlarının adlarının kötüye kullanıldığına dikkat çekildi. SPK, bu tür paylaşımlara karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

“Dolandırıcılık Olaylarına Karşı Önlem Alınmalıdır”

Açıklamada geçen ifadelere göre, yatırımcıların yanıltıcı bilgilerle yönlendirilerek mağdur edilme girişimlerine maruz kaldıkları ifade edildi. SPK, şu noktaların altını çizdi:

  • Yanıltıcı paylaşımlara itibar edilmemesi büyük önem taşımaktadır.
  • Kurul, dolandırıcılık vakalarına karşı gerekli soruşturmaları başlatarak suç duyurusunda bulunmaktadır.
  • Sosyal medya platformlarında sahte hesaplarla ilgili uyarılar yapılmıştır.

Resmi Hesapların Önemi

SPK, resmi iletişim kanallarının ciddi bir şekilde takip edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kurumun resmi internet adresi spk.gov.tr, resmi X hesabı @spkgovtr ve Instagram hesabı sermaye_piyasasi_kurulu olarak belirtilmiştir. Bu hesaplar haricinde kalan tüm hesaplar için dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Yanıltıcı bilgilerin kişiler üzerinde büyük etkiler yaratabileceği göz önünde bulundurulmalı ve böyle durumlarda resmi kaynakların dikkate alınması gerektiği hatırlatıldı.

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