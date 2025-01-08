SPK'den Lisanslama ve Sicil Tutma Esaslarına Önemli Düzenleme

SPK'den Lisanslama ve Sicil Tutma Esaslarına Yeni Düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasasında faaliyet gösteren kuruluşlar için “lisanslama ve sicil tutmaya” ilişkin önemli bir düzenleme gerçekleştirdi. Bu düzenleme, Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de yapılan değişikliklerle Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğdeki Değişiklikler

Tebliğin “Amaç” başlıklı 1’inci maddesi, lisans gerektiren unvan ve görevlere sahip kişilerin yanı sıra lisansa tabi olmayan ve Kurulun düzenlemeleri çerçevesinde bildirim yapılması gereken kişilerin sicilinin tutulmasına yönelik eklemelerle genişletildi.

4’üncü maddede tanımlarda sadeleştirme yapılırken, 6’ncı maddede, halka açık ortaklıklara ve sermaye piyasası kurumlarına dışarıdan hizmet sağlayan kuruluşlardan çalışanların da ilgili lisanslara sahip olmaları gerektiği vurgulandı.

Yardımcı personel ile ilgili düzenlemelerde, kolektif yatırım kuruluşlarında portföy yöneticisi yardımcısı olarak çalışanların, lisanslarını edinmeleri halinde çalışma sürelerinin 5 yıla kadar uzatılabileceği belirtildi. Ayrıca, yardımcı personel için tecrübe koşulu aranmayacağı ifade edildi.

Önemli Tarihsel Değişiklikler

Tebliğin 11’inci maddesindeki kağıt sınavına dair kurallar kaldırılırken, 12’nci maddede sınavlar arasındaki bekleme süresi 30 güne indirildi. Sınav Kurulu'nun üye sayısı 7'ye çıkarıldı ve bu üyeler arasından 5 tanesi en az 8 yıl sürede Kurulda çalışan meslek personeli olacak.

Lisansın askıya alınması veya iptali ile ilgili değişiklikler de yapıldı; lisansı askıya alınanların faaliyetleri için SPL kayıtlarının esas alınacağına dikkat çekildi. Ayrıca, lisansa tabi olmayanların takip ve değişiklik bildirimlerinin 10 iş günü içinde yapılması zorunlu hale getirildi.

Fonlarla ilgili bildirim yükümlülüğünün, fonun kurucusuna ait olduğu belirtilirken, Lisans gerektiren unvan ve görevler başlıklı bölümde eklemeler yapıldı. Kolektif yatırım kuruluşları için “Portföy Yöneticisi Yardımcısı” unvanı ve gerekli lisans bilgilere eklendi.

Bu düzenleme, portföy yönetimi süreçlerine destek veren personelin niteliklerini artırmayı ve sektöre daha donanımlı profesyoneller kazandırmayı amaçlıyor.