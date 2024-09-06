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SPK'den Pera Yatırım Holding İçin Geçici İşlem Yasağı

SPK, Pera Yatırım Holding AŞ'de 3 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı getirildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 22:35
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 22:35
SPK'den Pera Yatırım Holding İçin Geçici İşlem Yasağı

SPK'den Pera Yatırım Holding'e Yönelik Önemli Karar

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pera Yatırım Holding AŞ pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler sonucunda 3 kişiye geçici işlem yasağı getirdi. Bu yasak, 9 Eylül 2024 tarihli işlemlerden itibaren geçerli olacak ve süresi 6 ay olarak belirlendi.

Yasağın Gerekçesi

SPK'nın haftalık bülteninde yapılan açıklamada, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesine dayanarak mevcut işlemlerde makul bir şüphe bulunduğunu ifade etti.

Açıklamada, yatırımcı hak ve yararlarının korunması amacıyla ve yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi için bu kararın alındığı vurgulandı.

Uygulanan Yasağın Kapsamı

SPK, SPKn'nun 128/1-(a) maddesi ve V-101.1 sayılı Tebliğ uyarınca gerekli tedbirlerin alınmasına karar verdiklerini belirtti. Yasağın nasıl uygulanacağı ve etkilenen kişilerin bilgileri ile ilgili detayların ilerleyen günlerde açıklanacağı bildirildi.

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