SPK'den Yatırımcı İlişkileri Çalıştayı — Gönül: Şeffaflık Piyasanın Can Damarı

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Çalıştayı'nda şeffaflık, kurumsal yönetişim ve KAP uygulamalarının önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 22:29
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Kurul himayesinde düzenlenen TÜYİD (Yatırımcı İlişkileri Derneği) Yatırımcı İlişkileri Çalıştayında yaptığı açılış konuşmasında sektör temsilcilerine hitap etti. Çalıştay İstanbul'da gerçekleştirildi.

Gönül, konuşmasında SPK'nın amaçlarına değinerek, kurumun şeffaf, adil, istikrarlı ve verimli işleyen bir piyasa düzeni tesis etmeyi temel misyonu olarak benimsediğini vurguladı. Açılış konuşmasından öne çıkan bölüm şöyle:

"Şeffaflık, piyasaların can damarıdır. Bilginin zamanında, doğru, eksiksiz ve herkesle eşit şekilde paylaşılması, piyasa bütünlüğünün olmazsa olmazıdır."

SPK Başkanı, çalıştaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek katılımcılara seslendi: "Bu yolculukta en değerli ortaklarımız, bu salondaki sizlersiniz. Yatırımcılarla kurduğunuz güven köprüleri, piyasamızın itibarını ve derinliğini doğrudan etkilemektedir."

Gönül, kurumsal yönetişimin şirketlerin sürdürülebilir büyümesinde kilit rol oynadığını söyleyerek, "Kurumsal Yönetişim Tebliğinde önemli güncellemeler yaptıklarını" aktardı.

Yatırımcı korumasına özel önem verdiklerini ifade eden Gönül, şu ifadeyi kullandı: "Yatırımcının korunmasına çok önem veriyoruz. Bireysel yatırımcı sayısının artışıyla birlikte, bu alandaki sorumluluğumuz daha da arttı. Yatırımcıların haklarını koruyan, onları doğru şekilde bilgilendiren ve yatırım kararlarını daha rasyonel almalarını sağlayacak düzenlemeleri hayata geçiriyoruz."

Gönül ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ın dünyada örnek gösterildiğine dikkati çekti ve şirketlere KAP kullanımıyla ilgili şu tavsiyede bulundu: "KAP'ta bilgi açıklamalarının sadece zorunlu olduğu için yapılmamasını ve yatırımcıyı şaşırtan sürpriz açıklamalardan kaçınılmasını tavsiye etti."

Konuşmasını piyasayı öngörülebilir kılmanın güven inşa etmenin temel yolu olduğuna işaret ederek sürdüren Gönül, şirketlere yönelik beklentisini şu sözlerle özetledi: "Şirketleriniz, yatırımcılarınıza yönelik anlaşılır, şeffaf ve eğitici içerikler üretmeli, onları ürünleriniz ve riskler konusunda bilinçlendirmelidir. Borsadaki tüm şirketlerin yatırımcı ilişkilerine son derece önem vermelidir."

