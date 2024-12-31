SPK, Gayrimenkul Değerleme Ücretlerini Yeniden Belirledi

SPK'dan Yeni Değerleme Ücret Tarifesi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin tarifeyi güncelleyerek önemli değişiklikler yaptı. Yapılan düzenlemeye göre, brüt metrekaresi 250'yi aşmayan konut, ofis veya bürolar için değerleme ücreti 5 bin 874 liradan 11 bin 748 liraya yükseltildi.

Yeni Ücretler Resmi Gazete'de Yayınlandı

SPK'nın, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyeleri tarafından sunulacak değerleme hizmetlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Metrekareye Göre Değşkler

Elde edilen verilere göre, 2025 yılı itibarıyla brüt metrekareye göre uygulanacak değerleme ücretleri, imarlı veya imarsız bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, özel orman için 11 bin 712 lira ile 16 bin 34 lira arasında değişkenlik gösterecek. Bunun yanı sıra arsalarda bu ücretler 14 bin 986 lira ila 28 bin 80 lira arasında uygulanacak.

Dükkân ve İş Merkezleri için Değerlendirme Ücretleri

Dükkan, plaza ve iş merkezlerinde 100 metrekareye kadar olanlar için 11 bin 966 lira, 101-500 metrekare arasındaki değişkenler için ise 13 bin 990 lira değerleme ücreti talep edilecek. Büyüklüğü 20 bin metrekareyi aşan dükkan, plaza ve iş merkezleri için bu ücret 178 bin 506 lira kadar çıkabilecek.

Özel Gayrimenkuller için Yüksek Ücretler

Yalılar ve eski eser niteliğindeki gayrimenkuller için belirlenen değerleme ücreti 56 bin 742 lira olarak tanımlandı. Bağımsız bölüm niteliği kazanmış konut, ofis veya bürolarda brüt metrekaresi 250'yi aşmayanlar için ücret 11 bin 748 lira olarak revize edilirken, metrekaresi 251 ila 500 arasında bulunanlar için ise 13 bin 478 lira belirlendi.

Akaryakıt İstasyonları ve Diğer Yapılar İçin Güncelleme

Akaryakıt istasyonlarına yönelik değerleme ücretleri 65 bin 214 lira seviyesine çıkarılırken, üretim, depolama, zirai ve sanayi yapılara yönelik ücretler ise brüt metrekaresine göre 10 bin 798 lira ila 90 bin 262 lira arasında değişiklik gösterecektir.

Hizmet Amaçlı Gayrimenkuller

AVM, hastane, sağlık tesisi, okul, otel, konaklama tesisleri, kültürel alanlar ve spor kompleksleri gibi hizmet amaçlı kullanılan gayrimenkuller için değerleme ücretleri ise brüt metrekaresine göre 11 bin 966 lira ila 178 bin 506 lira arasında belirlenecek.