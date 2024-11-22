SPK Haftalık Bülteni: 17 Şirketin Sermaye Artırımına Onay ve 5 Şirket Borçlanma Aracı İhraç Edecek

SPK’nın Haftalık Bülteni Açıklandı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde 17 şirketin sermaye artırımını onayladığını duyurdu. Aynı zamanda 5 şirkete borçlanma aracı ihraç yetkisi verildi.
Sermaye Artırımı Onaylanan Şirketler
Onaylanan şirketlerden bazıları şunlardır:
- Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ: 82,8 milyon lira
- Ünlü Yatırım Holding AŞ: 2 milyon lira
- Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ: Tahsisli sermaye artırım talebi
- Erdemir Demir ve Çelik Fabrikaları: 3,5 milyar lira
- Koza Polyester: 1 milyar 81 milyon lira
- BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ: 77 milyon lira
- İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ: 1,9 milyar lira
- İnfo Yatırım Menkul Değerler: 732,3 milyon lira
- Kuyaş Yatırım: 300 milyon lira
- Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ: 259 milyon lira
- Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii AŞ: 75,8 milyon lira
- Matriks Finansal Teknolojiler AŞ: 60,3 milyon lira
Bedelsiz sermaye artırımı onaylanan diğer şirketler arasında Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret AŞ (171,9 milyon lira), Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ (445,7 milyon lira) ve Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (1 milyar 257 milyon lira) yer aldı.
Borçlanma Aracı İhraç İzinleri
Sermaye Piyasası Kurulu, Otosor Otomotiv AŞ (1 milyar lira), Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (3 milyar lira) ve Ünlü Menkul Değerler (1,5 milyar lira) gibi şirketlerin borçlanma aracı ihraç başvurularını onayladı.
Kira Sertifikası İhraçları
Kurul, Fibabanka AŞ Birinci Varlık Finansmanı Fonu (10 milyar lira), Halk Varlık Kiralama AŞ (1,5 milyar lira) ve Vakıf Varlık Kiralama AŞ (30 milyar lira) gibi birçok şirkete kira sertifikası ve VİDMK ihracı onayı verdi.
Yeni Fon Kuruluşları
SPK, bazı portföy yönetim şirketlerinin yeni gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları kurmasına da onay verdi.
49 İnternet Sitesine Erişim Engeli
SPK, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 49 internet sitesine erişim engeli koyma kararı aldı. Karar, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99. maddesi uyarınca alındı.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.