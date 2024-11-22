SPK Haftalık Bülteni: 17 Şirketin Sermaye Artırımına Onay ve 5 Şirket Borçlanma Aracı İhraç Edecek

SPK’nın Haftalık Bülteni Açıklandı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde 17 şirketin sermaye artırımını onayladığını duyurdu. Aynı zamanda 5 şirkete borçlanma aracı ihraç yetkisi verildi.

Sermaye Artırımı Onaylanan Şirketler

Onaylanan şirketlerden bazıları şunlardır:

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ: 82,8 milyon lira

Ünlü Yatırım Holding AŞ: 2 milyon lira

Akfen Yenilenebilir Enerji AŞ: Tahsisli sermaye artırım talebi

Erdemir Demir ve Çelik Fabrikaları: 3,5 milyar lira

Koza Polyester: 1 milyar 81 milyon lira

BMS Birleşik Metal Sanayi ve Ticaret AŞ: 77 milyon lira

İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ: 1,9 milyar lira

İnfo Yatırım Menkul Değerler: 732,3 milyon lira

Kuyaş Yatırım: 300 milyon lira

Yeo Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ: 259 milyon lira

Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii AŞ: 75,8 milyon lira

Matriks Finansal Teknolojiler AŞ: 60,3 milyon lira

Bedelsiz sermaye artırımı onaylanan diğer şirketler arasında Papilon Savunma Teknoloji ve Ticaret AŞ (171,9 milyon lira), Escar Filo Kiralama Hizmetleri AŞ (445,7 milyon lira) ve Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (1 milyar 257 milyon lira) yer aldı.

Borçlanma Aracı İhraç İzinleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Otosor Otomotiv AŞ (1 milyar lira), Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ (3 milyar lira) ve Ünlü Menkul Değerler (1,5 milyar lira) gibi şirketlerin borçlanma aracı ihraç başvurularını onayladı.

Kira Sertifikası İhraçları

Kurul, Fibabanka AŞ Birinci Varlık Finansmanı Fonu (10 milyar lira), Halk Varlık Kiralama AŞ (1,5 milyar lira) ve Vakıf Varlık Kiralama AŞ (30 milyar lira) gibi birçok şirkete kira sertifikası ve VİDMK ihracı onayı verdi.

Yeni Fon Kuruluşları

SPK, bazı portföy yönetim şirketlerinin yeni gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları kurmasına da onay verdi.

49 İnternet Sitesine Erişim Engeli

SPK, yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırdığı belirlenen 49 internet sitesine erişim engeli koyma kararı aldı. Karar, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99. maddesi uyarınca alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.