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Spor Şirketleri Yükselirken Galatasaray Negatif Ayrıştı

Borsa İstanbul'da spor kulüpleri yatırımcılarını sevindirirken, Galatasaray hisseleri düşüş yaşadı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:02
Spor Şirketleri Yükselirken Galatasaray Negatif Ayrıştı

Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulüpleri, geçen ay yatırımcılarını sevindirirken, Galatasaray hisseleri negatif ayrıştı. Geçtiğimiz ay en fazla kazancı sağlayan kulüp, %11,9 ile Fenerbahçe Futbol AŞ oldu. Spor endeksi ise %7,6 artış kaydetti.

Fenerbahçe, Süper Lig'deki ve kupalardaki iddiasını sürdürüyor. Kulüp, önemli transferlerle de dikkat çekiyor. Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile anlaşmanın yanı sıra, Diego Carlos ile de 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Kulüp Başkanı Ali Koç, Ziraat Türkiye Kupası'na katılacaklarını belirtirken, UEFA Avrupa Ligi'nde elde ettikleri başarı ile üst tura yükseldiler.

Ocak ayında Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği hisseleri %11, Beşiktaş Futbol Yatırımları %9,6 artış kaydederken, Galatasaray hisseleri %0,5 düşüş gösterdi. Trabzonspor, 23 yaşındaki santrfor Danylo Sikan ile 4,5 yıllık bir anlaşma sağladı ve Onvo Antalyaspor'u 5-0 yenerek formunu korudu.

Beşiktaş, Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Süper Lig'in zirvesindeki Galatasaray, yatırımcılarını geçen ay sevindiremedi ve borsa performansı yalnızca dikkat çekti.

Borsa İstanbul'daki halka açık spor şirketleri arasında en yüksek piyasa değerine sahip olan Fenerbahçe, Ocak ayını 13 milyar 125 milyon lira piyasa değeriyle kapattı. Onu, 10 milyar 800 milyon lira ile Galatasaray, 8 milyar 325 milyon lira ile Trabzonspor ve 6 milyar 180 milyon lira ile Beşiktaş takip etti.

İşte 2024 sonundaki kapanış fiyatları ile 2025 Ocak kapanış fiyatlarının karşılaştırması:

Şirket2024 Aralık Kapanış (TL)2025 Ocak Kapanış (TL)Aylık Değişim (%)Piyasa Değeri (TL)
Fenerbahçe46,9052,50+11,913.125.000.000
Trabzonspor1,001,11+118.325.000.000
Beşiktaş4,705,15+9,66.180.000.000
Galatasaray2,012,00-0,510.800.000.000

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