Spot Doğal Gaz: 1000 metreküp Referans 14 bin 444 lira 97 kuruş

Spot Doğal Gaz Piyasasında Güncel Veriler

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verileri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 444 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 485 bin 987 lira olarak gerçekleşti. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 654 bin 712 lira olarak açıklanmıştı.

Gün içinde kaydedilen gaz ticaret miktarı 380 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı fiyatları alış 15 bin 167 lira 22 kuruş ve satış 13 bin 722 lira 72 kuruş şeklinde belirlendi.

Türkiye'ye dün gerçekleşen doğal gaz girişi 100 milyon 454 bin 748 metreküp olarak kaydedilirken, piyasaya arz edilen miktar 100 milyon 599 bin 559 metreküp olarak kayıtlara geçti.