Spot Doğal Gaz: 1000 metreküp referans fiyatı 14 bin 326 lira 38 kuruş

Spot doğal gazda referans fiyat belirlendi

Dünkü işlem hacmi, ticaret miktarı ve arz verileri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 326 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi dün 5 milyon 997 bin 150 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 705 bin 144 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasada gerçekleşen gaz ticaret miktarı ise 419 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 42 lira 70 kuruş, satış fiyatı 13 bin 610 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 122 milyon 72 bin 298 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 122 milyon 416 bin 951 metreküp olarak kayıtlara geçti.