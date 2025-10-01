Spot Doğal Gaz: 1000 metreküp referans fiyatı 14 bin 326 lira 38 kuruş

Spot doğal gazda 1000 metreküp referans fiyatı 14 bin 326 lira 38 kuruş; işlem hacmi 5 milyon 997 bin 150 lira, arz 122 milyon 416 bin 951 metreküp.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 14:21
Spot Doğal Gaz: 1000 metreküp referans fiyatı 14 bin 326 lira 38 kuruş

Spot doğal gazda referans fiyat belirlendi

Dünkü işlem hacmi, ticaret miktarı ve arz verileri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 326 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi dün 5 milyon 997 bin 150 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 705 bin 144 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasada gerçekleşen gaz ticaret miktarı ise 419 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 42 lira 70 kuruş, satış fiyatı 13 bin 610 lira 6 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 122 milyon 72 bin 298 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 122 milyon 416 bin 951 metreküp olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABP, Caterpillar'ı Gazze İddiaları Nedeniyle Portföyünden Çıkardı
2
Karbomer Hibrit EMR: Emisyonu %40-70 Azaltıp Yakıtta %20 Tasarruf Sağladı
3
2025 2. Çeyrek: KİT ve Özelleştirilecek Kuruluşların Borcu 1,1 Trilyon TL
4
KOSGEB Kapasite Geliştirme 3. Dönem Başvuruları Açıldı — 20 Milyon TL'ye Kadar, 36 Ay, 20 Puan Destek
5
Spot piyasada elektrik fiyatları: En yüksek 3 bin 399 lira 1 kuruş
6
ABD Hükmet Kapanması Fed'in Faiz İndirimini Geciktirebilir
7
Almanya Hidrojen Ekosistemini Hızlandıracak Yasa Tasarısı Onaylandı

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin