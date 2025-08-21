Spot Doğal Gaz Fiyatı 14 bin 396 lira — İşlem Hacmi ve Akış

Spot Doğal Gaz Fiyatı 14 bin 396 lira

Piyasa Verileri

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 396 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 8 bin 950 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 793 bin 798 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 396 lira, gaz ticaret miktarı da 557 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 115 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 676 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 143 milyon 693 bin 388 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 143 milyon 883 bin 268 metreküp olarak kayıtlara geçti.