Spot Doğal Gaz Fiyatları: 1000 metreküp Referans 14 bin 340 lira 43 kuruş

Spot Doğal Gazda Günün Verileri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verileri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 340 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada dün işlem hacmi 8 milyon 765 bin 787 lira olarak gerçekleşti. Bu tutar, önceki gün açıklanan 9 milyon 787 bin 727 lira tutarın altında kaldı.

Günlük gaz ticaret miktarı 612 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı fiyatları ise şu şekilde belirlendi: alış 15 bin 57 lira 45 kuruş, satış 13 bin 623 lira 41 kuruş.

Türkiye'ye dün 100 milyon 694 bin 131 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 100 milyon 604 bin 323 metreküp olarak kayıtlara geçti.