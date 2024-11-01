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Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Verileri

Spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 11,958 lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 14:48
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 14:48
Spot Doğal Gaz Fiyatları ve İşlem Verileri

Spot Doğal Gaz Piyasasında Son Veriler

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gaz için referans fiyat, 11,958 lira olarak belirlendi. Bu bilgiler, Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine dayanmaktadır.

İşlem Hacmi ve Gaz Ticaret Miktarı

Dün gerçekleştirilen işlemler sonucunda spot doğal gaz piyasasındaki toplam işlem hacmi 5,705,002 lira olarak kaydedildi. Önceki gün bu rakam 16,178,190 lira seviyesindeydi.

Belirtilen dönemde gaz ticaret miktarı ise 479,000 metreküp olarak gerçekleşti.

Piyasa Katılımcıları İçin Fiyatlar

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 12,555.90 lira, satış fiyatı ise 11,360.10 lira olarak belirlenmiştir.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün 165,258,763 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya sunulan toplam doğal gaz miktarı 165,808,883 metreküp olarak tespit edilmiştir.

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