Spot Doğal Gaz Fiyatları ve Piyasa Verileri

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat ve İşlem Verileri

Spot doğal gaz piyasasında, 25 Ekim 2023 tarihinde 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10,410.18 TL olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Ticaret Miktarı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin (EPİAŞ) verilerine göre, aynı gün içerisinde piyasalarda gerçekleşen toplam işlem hacmi 11,429,575 TL oldu. Bu rakam, bir önceki gün 11,292,090 TL olarak kaydedilmişti.

Piyasa Katılımcılarına Tanımlanan Fiyatlar

Spot piyasada 1000 metreküp gaz ticaret miktarı ise 1,127,000 metreküp olarak belirtildi. Ayrıca, dengeleme gazı alış fiyatı 10,930.69 TL, satış fiyatı ise 9,889.67 TL oldu.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Durumu

Türkiye'ye aynı gün 122,576,859 metreküp doğal gaz girişi gerçekleştirilirken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 122,457,230 metreküp olarak kaydedildi.