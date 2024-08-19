Spot Doğal Gaz Fiyatları Yükseldi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Son Durum

Dün, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 720 lira olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Ticaret Miktarı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, çarşamba günü spot doğal gaz piyasasında gerçekleştirilen işlem hacmi 10 milyon 528 bin 705 lira olarak kaydedildi. Bu, bir önceki günkü 8 milyon 346 bin 666 lira tutarından belirgin bir artış anlamına geliyor.

Gaz Ticareti ve Fiyatlandırma

Spot doğal gazda bin metreküp gazın referans fiyatı yeniden 11 bin 720 lira olarak güncellenirken, gaz ticaret miktarı 898 bin metreküp olarak belirlendi.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 12 bin 306 lira, satış fiyatı ise 11 bin 134 lira olarak kaydedildi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün toplamda 131 milyon 305 bin 136 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 130 milyon 836 bin 975 metreküp olarak rapor edildi.