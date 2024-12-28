Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları Sürüyor

Spot Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 49 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Ticaret Miktarı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi dün toplam 6 milyon 583 bin 40 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki günde 8 milyon 676 bin 782 lira olarak açıklanmıştı.

Geçtiğimiz gün gaz ticaret miktarı ise 532 bin metreküp olarak kaydedildi.

Dengeleme Gazı Fiyatları

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 71 lira 48 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 826 lira 58 kuruş olarak açıklandı.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Durumu

Türkiye'ye dün toplam 233 milyon 336 bin 760 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 233 milyon 315 bin 587 metreküp olarak kayıtlara geçti.