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Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın fiyatı 11.787,36 TL olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 14:51
Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyat Gelişmeleri

Spot doğal gaz piyasasında 27 Ekim 2023 itibarıyla 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11.787,36 TL olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Ticaret Miktarı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ tarafından sağlanan verilere göre, dün gerçekleşen işlem hacmi 10.243.250 TL olarak kaydedildi. Bu değer, bir önceki gün 15.417.630 TL olarak belirtilmişti.

Piyasa Katılımcılarına Özel Fiyatlar

Spot doğal gaz piyasasında günlük gaz ticaret miktarı 869.000 metreküp olurken, dengeleme gazı alış fiyatı 12.376,73 TL ve satış fiyatı 11.197,99 TL olarak belirlenmiştir.

Türkiye'ye Doğal Gaz Girişi

Türkiye'nin doğal gaz giriş miktarı ise 120.793.825 metreküp olarak gerçekleşirken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 120.274.719 metreküp olmuştur.

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