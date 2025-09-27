Spot Doğal Gazda 1000 m³ Referans Fiyatı: 14 bin 334 lira 35 kuruş

Spot piyasada 1000 m³ doğal gazın referans fiyatı 14 bin 334 lira 35 kuruş; işlem hacmi 9 milyon 787 bin 727 lira ve gaz ticaret miktarı 683 bin m³ oldu.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 14:48
Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 334 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 787 bin 727 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 7 milyon 291 bin 872 lira olarak açıklanmıştı.

Spot piyasada gaz ticaret miktarı 683 bin metreküp olarak kaydedildi.

Dengeleme ve Arz Verileri

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 51 lira 7 kuruş, satış fiyatı 13 bin 617 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 101 milyon 364 bin 933 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 101 milyon 300 bin 762 metreküp olarak kayıtlara geçti.

