Spot Doğal Gazda 1000 m³ Referans Fiyatı 14 bin 432 lira 87 kuruş

Spot piyasa: 1000 m³ doğal gazın referans fiyatı 14 bin 432 lira 87 kuruş; işlem hacmi 4 milyon 194 bin 295 lira, arz 117 milyon 87 bin 724 m³.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 14:19
Spot Doğal Gazda 1000 m³ Referans Fiyatı 14 bin 432 lira 87 kuruş

Spot Doğal Gazda 1000 m³ Referans Fiyatı 14 bin 432 lira 87 kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 432 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Piyasa Verileri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 194 bin 295 lira oldu. Bu tutar, önceki gün açıklanan 5 milyon 485 bin 987 lira seviyesinin altında kaldı.

Spot piyasada gaz ticaret miktarı 291 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 154 lira 51 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 711 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün gerçekleşen doğal gaz girişi 116 milyon 856 bin 470 metreküp olurken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 117 milyon 87 bin 724 metreküp olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot elektrik fiyatları: Megavatsaat başına en yüksek 3 bin 400 lira
2
Spot Doğal Gazda 1000 m³ Referans Fiyatı 14 bin 432 lira 87 kuruş
3
Moskova Günleri Ankara'da: ATO, Rusya ile Ticareti 100 Milyar Dolara Taşımayı Hedefliyor
4
Türk Simidi ve Çayı Times Meydanı'nda: 'Anadoludakiler' New York'ta
5
Ifo: Alman İş Dünyasının Güveni Eylülde Azaldı, Endeks 87,7'ye Geriledi
6
SEDDK Başkanı Davut Menteş: Prim Üretimi 700 Milyar Liraya Yaklaştı
7
Sarıyer'de 62 Üreticiye 112 Bin Fide Dağıtıldı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası