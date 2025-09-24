Spot Doğal Gazda 1000 m³ Referans Fiyatı 14 bin 432 lira 87 kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 432 lira 87 kuruş olarak belirlendi.

Piyasa Verileri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 194 bin 295 lira oldu. Bu tutar, önceki gün açıklanan 5 milyon 485 bin 987 lira seviyesinin altında kaldı.

Spot piyasada gaz ticaret miktarı 291 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 154 lira 51 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 711 lira 23 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün gerçekleşen doğal gaz girişi 116 milyon 856 bin 470 metreküp olurken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 117 milyon 87 bin 724 metreküp olarak kayıtlara geçti.