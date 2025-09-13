Spot Doğal Gazda 1000 m³ Referans Fiyatı 14 bin 893 lira

Spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 893 lira; işlem hacmi 14 milyon 380 bin 123 lira, Türkiye'ye giriş 142 milyon 605 bin 515 metreküp.

EPİAŞ verileri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 893 lira olarak belirlendi.

Dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 14 milyon 380 bin 123 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 69 bin 118 lira olarak açıklanmıştı.

Spot piyasada gaz ticaret miktarı ise 968 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 637 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 14 bin 148 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 142 milyon 605 bin 515 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 142 milyon 92 bin 119 metreküp olarak kayıtlara geçti.

