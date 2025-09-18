Spot Doğal Gazda 1000 metreküp Referans Fiyatı 14 bin 302 lira

Spot doğal gazda 1000 metreküp referans fiyatı 14 bin 302 lira; işlem hacmi 11 milyon 301 bin 102 lira, ticaret miktarı 792 bin metreküp.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 14:10
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp için referans fiyat 14 bin 302 lira olarak belirlendi.

Dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 11 milyon 301 bin 102 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 469 bin 120 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa ve Ticaret Rakamları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 302 lira, gaz ticaret miktarı ise 792 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 17 lira 10 kuruş, satış fiyatı 13 bin 586 lira 90 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 518 bin 515 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 120 milyon 261 bin 840 metreküp olarak kayıtlara geçti.

