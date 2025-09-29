Spot doğal gazda 1000 metreküp referans fiyatı 14 bin 331 lira 19 kuruş

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verileri

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 331 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada işlem hacmi dün 9 milyon 868 bin 489 lira olurken, bu tutar önceki gün 8 milyon 765 bin 787 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında ayrıca gaz ticaret miktarı 691 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 57 lira 45 kuruş, satış fiyatı 13 bin 614 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 105 milyon 679 bin 888 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 105 milyon 592 bin 536 metreküp olarak kayıtlara geçti.