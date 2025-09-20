Spot Doğal Gazda 1000 metreküp Referans Fiyatı 14 bin 436 lira 86 kuruş

Spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 436 lira 86 kuruş; işlem hacmi 5 milyon 846 bin 895 lira, gaz girişi 103 milyon 259 bin 619 metreküp.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 14:53
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verileriyle güncel tablo

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 436 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 846 bin 895 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 12 milyon 861 bin 470 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında gaz ticaret miktarı 405 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 158 lira 70 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 715 lira 2 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 259 bin 619 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 103 milyon 128 bin 280 metreküp olarak kayıtlara geçti.

