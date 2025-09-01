DOLAR
Spot Doğal Gazda 1000 metreküp Referans Fiyatı 14 bin 573 lira

Spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 573 lira; işlem hacmi 12 milyon 38 bin 394 lira, gaz ticareti 834 bin metreküp oldu.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 14:30
Spot Doğal Gaz Piyasasında Günlük Rakamlar

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 573 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 12 milyon 38 bin 394 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 946 bin 906 lira olarak açıklanmıştı.

Piyasa ve Ticaret Verileri

Spot piyasada gaz ticaret miktarı 834 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 301 lira 65 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 844 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 123 milyon 841 bin 265 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 123 milyon 650 bin 432 metreküp olarak kayıtlara geçti.

