Spot doğal gazda referans fiyat: 14 bin 315 lira 89 kuruş

Spot doğal gazda 1000 metreküp referans fiyatı 14 bin 315 lira 89 kuruş; işlem hacmi 5 milyon 245 bin 955 lira, gaz ticaret miktarı 367 bin metreküp.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:28
İşlem hacmi, dengeleme fiyatları ve arz-veri özetleri

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 315 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 245 bin 955 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 569 bin 594 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 315 lira 89 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 367 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 31 lira 68 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 600 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 614 bin 585 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 115 milyon 10 bin 106 metreküp olarak kayıtlara geçti.

