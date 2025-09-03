DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
47,98 -0,01%
ALTIN
4.693,96 -0,4%
BITCOIN
4.586.995,73 -0,03%

Spot Elektrik Fiyatları: 1 MWh En Yüksek 3 bin 399 lira

Spot piyasada 1 MWh elektrik yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 1811 lira 98 kuruş; işlem hacmi 2 milyar 127 milyon 907 bin 954 lira.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 14:29
Spot Elektrik Fiyatları: 1 MWh En Yüksek 3 bin 399 lira

Spot piyasada elektrik fiyatları açıklandı

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 1811 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1 artarak 2 milyar 127 milyon 907 bin 954 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasa verileri

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-21.00 saatlerinde 3 bin 399 lira, en düşük saat 12.00'de 1811 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 977 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 2 bin 997 lira 82 kuruş oldu.

Bugünün spot fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 378 lira, en düşük 1899 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları (Bilgi Amaçlı)
2
TCMB Döviz Kurları (15:30) — Dolar, Euro ve Güncel Kurlar
3
Cevdet Yılmaz: Ağustos Verileriyle Dış Ticaret Dengesi İyileşti
4
Zalando, AB içerik kuralları davasını kaybetti: Genel Mahkeme kararı onadı
5
MINEX 11 İzmir'de Açıldı: Türkiye'nin Madencilik Gücü Dünyaya Sunuluyor
6
Lenin: Dünyanın İlk Nükleer Buzkıranı 30 Yılın Ardından Müze Oldu
7
Asya Borsalarında Satış Baskısı: Güney Kore Hariç Negatif Seyir

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor