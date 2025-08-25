DOLAR
41 0,34%
EURO
48 0,69%
ALTIN
4.442,4 -0,24%
BITCOIN
4.568.664,37 1,1%

Spot Elektrik Fiyatları Yarın: En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 1000 lira 1 kuruş

Spot piyasada yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş; işlem hacmi 2 milyar 15 milyon 727 bin 467 lira oldu.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 15:01
Spot Elektrik Fiyatları Yarın: En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 1000 lira 1 kuruş

Spot Elektrik Fiyatları Yarın: En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 1000 lira 1 kuruş

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,7 azalarak 2 milyar 15 milyon 727 bin 467 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasa ve saatlik fiyatlar

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 1000 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 853 lira 53 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 854 lira 24 kuruş oldu.

Spot piyasa bugün

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1584 lira 89 kuruş olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spot Elektrik Fiyatları Yarın: En Yüksek 3 bin 400 lira, En Düşük 1000 lira 1 kuruş
2
Spot Doğal Gaz: 1000 m³ Referans Fiyatı 14 bin 299 lira
3
SEDDK'den Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'nda Yeni Düzenleme
4
Türkiye'nin organik ihracatı 1 milyar avroyu aştı
5
Türk Eximbank İlk Yarıda 25,4 Milyar Dolar İhracat Desteği Sağladı
6
TMSF RHG Enertürk İhalesi: Muhammen Bedel 4,6 Milyar TL
7
Türkiye 21. Uluslararası Coğrafya Olimpiyatı'nda 4 Bronz Madalya Kazandı

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan