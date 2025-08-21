DOLAR
40,94 0%
EURO
47,81 -0,15%
ALTIN
4.395,4 0,22%
BITCOIN
4.636.201,34 0,98%

Spot Elektrik Piyasası: Megavatsaat Başına En Yüksek 3 bin 400 lira

Yarın spot piyasada megavatsaat başına en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 10 lira 1 kuruş; işlem hacmi 2 milyar 450 milyon 113 bin 170 lira oldu.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 14:27
Spot Elektrik Piyasası: Megavatsaat Başına En Yüksek 3 bin 400 lira

Spot Elektrik Piyasası: Megavatsaat Başına En Yüksek 3 bin 400 lira

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin yarın için en yüksek fiyatı 3 bin 400 lira, en düşük fiyatı ise 2 bin 10 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Piyasa hacmi ve değişim

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 5,5 artarak 2 milyar 450 milyon 113 bin 170 lira olarak gerçekleşti.

Fiyat dağılımı ve ortalamalar

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 00.00, 01.00, 08.00 ve 16.00-23.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük ise saat 13.00'te 2 bin 10 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 231 lira 58 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 223 lira 1 kuruş oldu.

Spot piyasada bugün kaydedilen en yüksek fiyat 3 bin 400 lira, en düşük fiyat ise 2 bin 248 lira olarak kayıtlara geçti.

İLGİLİ HABERLER

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bankacılık Mevduatı 25 Trilyon 1 Milyar 953 Milyon TL'ye Yükseldi
2
Manisa'da İlk Çekirdeksiz Kuru Üzüm Borsada: Kilogramı 3.500 TL
3
KKM Bakiyesi 440,6 Milyar TL'ye Geriledi — Düşüş Sürüyor
4
Yurt dışında yerleşiklerin 15 Ağustos haftası: Hisse, DİBS ve ÖST stoku
5
EAE Elektrik A.Ş.'ye Rekabet Soruşturması Açıldı
6
Nakit arayana büyük ödeme! 50.000 TL hızlı kredi onaylandı
7
Bakan Bolat: Ankara Lojistik Üssü Orta Koridor'un Kritik Merkezi

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım