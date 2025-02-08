Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Açıklandı: Yüksek ve Düşük Fiyatlar Belirlendi

Spot Elektrik Fiyatları: Yarın İçin Belirlenen Değerler

Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2 bin 799 lira 1 kuruş, en düşük 863 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün bir önceki güne göre %12,6 azalarak 1 milyar 322 milyon 936 bin 340 lira oldu.

Fiyatların Detayları

Gün öncesi piyasada en yüksek fiyat, saat 18.00 ve 19.00'da 2 bin 799 lira 1 kuruş olarak tespit edilirken, en düşük fiyat saat 12.00'de 863 lira 63 kuruş olarak kaydedildi.

Ayrıca, gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 194 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 209 lira 56 kuruş oldu.

Spot piyasada bugün, bir megavatsaat elektrik en yüksek 2 bin 799 lira 1 kuruş, en düşük 1874 lira 99 kuruş seviyesinden işlem gördü.