Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Yükselişte: Yarına 3 Bin Lira

Spot piyasada yarın için elektrik fiyatları 3 bin lira ile 1799 lira 98 kuruş arasında değişiyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 14:15
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Yükselişte: Yarına 3 Bin Lira

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün Öncesi Piyasa Verileri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi bir önceki güne göre %6,9 azalarak 1 milyar 608 milyon 733 bin 906 lira oldu. Gün öncesi piyasada, 1 megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira ile saat 17.00'de ve en düşük 1799 lira 98 kuruş ile saat 12.00'de gerçekleşti.

Gün öncesi piyasadaki aritmetik ortalama fiyat ise 2 bin 471 lira 70 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 2 bin 492 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Bugünkü İşlem Fiyatları

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugünkü işlem gününde en yüksek 3 bin lira, en düşük 1533 lira 70 kuruş seviyesinden işlem gördü.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Şimşek'ten Sanayi Üretimi ve İş Gücü Değerlendirmesi
2
Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama: 36 bin personel alınacak
3
Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Yükselişte: Yarına 3 Bin Lira
4
Tüketici Şikayetlerinde e-Ticaret ve Taklit Ürün Endişesi Öne Çıkıyor
5
TİGEM 69 Ziraat Mühendisi Alımı Yapacak!
6
Türkiye'de 'Rusya'nın İş ve Yatırım Potansiyelini Tanıtma' Toplantısı Gerçekleştirildi
7
TCMB'nin İkinci TL Depo Alım İhalesine Yoğun İlgi

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar