Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Yükselişte: Yarına 3 Bin Lira

Spot Piyasa Elektrik Fiyatları Belirlendi

Spot piyasada 1 megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin lira, en düşük 1799 lira 98 kuruş olarak tespit edildi.

Gün Öncesi Piyasa Verileri

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, bugün spot elektrik piyasasında işlem hacmi bir önceki güne göre %6,9 azalarak 1 milyar 608 milyon 733 bin 906 lira oldu. Gün öncesi piyasada, 1 megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin lira ile saat 17.00'de ve en düşük 1799 lira 98 kuruş ile saat 12.00'de gerçekleşti.

Gün öncesi piyasadaki aritmetik ortalama fiyat ise 2 bin 471 lira 70 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyat ise 2 bin 492 lira 58 kuruş olarak belirlendi.

Bugünkü İşlem Fiyatları

Spot piyasada 1 megavatsaat elektrik bugünkü işlem gününde en yüksek 3 bin lira, en düşük 1533 lira 70 kuruş seviyesinden işlem gördü.