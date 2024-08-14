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Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları 11 Bin 878 Lira 96 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1.000 metreküp gazın fiyatı 11.878,96 TL olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 14:26
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları 11 Bin 878 Lira 96 Kuruş

Spot Doğal Gaz Piyasası Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün, bin metreküp gazın referans fiyatı 11.878 lira 96 kuruş olarak kaydedildi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ’nin verilerine göre, dün işlem hacmi 5.762.403 lira oldu. Bu miktar, bir önceki günde 6.434.100 lira olarak belirlenmişti.

Gaz Ticaret Miktarı ve Fiyatlar

Spot doğal gaz piyasasında, ticaret hacmi 486.000 metreküp gaz olarak gerçekleşti. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12.472 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 11.285 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Gaz Girişi ve Arz Durumu

Türkiye’ye dün toplamda 131.312.194 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 132.133.954 metreküp olarak kayıtlara geçti. Bu veriler, sektörün mevcut durumunu ortaya koymaktadır.

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