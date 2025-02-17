Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları: 13 Bin Lira Seviyesinde Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 1000 metreküp için 13 bin lira olarak belirlendi. İşlem hacmi 20 milyon lira oldu.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 14:30
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 14:30
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları: 13 Bin Lira Seviyesinde Belirlendi

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 20 milyon 163 bin lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 25 milyon 696 bin 300 lira olarak gerçekleşmişti.

Gaz Ticaret Miktarı ve Fiyatları

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 13 bin lira olurken, gaz ticaret miktarı 1 milyon 551 bin metreküp olarak kaydedildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 650 lira, satış fiyatı ise 12 bin 350 lira olarak açıklandı.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün 262 milyon 571 bin 329 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 261 milyon 548 bin 393 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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