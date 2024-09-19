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Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot doğal gaz fiyatları ve işlem hacmi verileri güncellendi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:13
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar

Dün itibarıyla, spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11.863,90 lira olarak belirlendi.

İşlem Hacmi ve Piyasa Aktivitesi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasa işlem hacmi dünkü işlemde 8.452.019 lira olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki gün 5.265.900 lira seviyesindeydi.

Gaz Ticaret Miktarı ve Dengeleme Fiyatları

Spot piyasada 1000 metreküp gaz ticaret miktarı ise 718.000 metreküp olarak gerçekleşti. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12.457,10 lira, satış fiyatı ise 11.270,71 lira olarak belirlendi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Durumu

Türkiye'ye dün toplam 111.149.493 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasada arz edilen doğal gaz miktarı ise 111.022.526 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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