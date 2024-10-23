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Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

Spot doğal gaz fiyatları 11 bin 880 lira 24 kuruş olarak belirlendi, işlem hacmi ise 13 milyon lira oldu.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 14:20
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösterdi

Spot Piyasa Doğal Gaz Fiyatları

Dün itibarıyla spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 880 lira 24 kuruş olarak belirlendi. Bu durum, enerji sektöründeki dalgalanmaları gözler önüne seriyor.

İşlem Hacmi ve Gaz Ticaret Miktarı

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 13 milyon 174 bin 695 lira olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki gün 8 milyon 662 bin 253 lira olmuştu.

1000 metreküp gazda referans fiyatın yanı sıra, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 118 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Piyasa Katılımcıları İçin Fiyatlar

Piyasa katılımcıları için belirlenen dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 474 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 286 lira 23 kuruş olarak tespit edildi.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Durumu

Türkiye'ye dün 152 milyon 366 bin 423 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasada arz edilen toplam doğalgaz miktarı ise 153 milyon 326 bin 639 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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