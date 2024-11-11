Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12.200 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 7 milyon 669 bin 451 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 11 milyon 88 bin 598 lira olarak kaydedilmişti.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12.810 lira, satış fiyatı ise 11.590 lira olarak belirlendi. Ayrıca, Türkiye'ye dün 160 milyon 559 bin 266 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 161 milyon 328 bin 953 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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