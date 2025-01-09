Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte

Spot doğal gaz fiyatları dün 12 bin 305 lira 63 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi de önemli bir azalma gösterdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 14:17
Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Düşüşte

Spot Doğal Gaz Piyasasında Fiyatlar ve İşlem Hacmi

Spot doğal gaz piyasasında dünkü referans fiyat 12 bin 305 lira 63 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasada toplam işlem hacmi 2 milyon 769 bin 230 metreküp gaz oldu. Bu rakam, bir önceki gün 4 milyon 604 bin 815 metreküp olarak gerçekleşmişti.

Gaz Ticaret Miktarı ve Dengeleme Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında gaz ticaret miktarı 225 bin metreküp olarak kaydedildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 920 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 690 lira 35 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'nin Doğal Gaz İthalatı

Türkiye'ye dünkü gün içerisinde toplam 238 milyon 887 bin 845 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 238 milyon 963 bin 122 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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