Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Güncellendi: 1000 Metreküp 12.347,49 TL

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Güncellendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 12.347,49 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, dünkü işlem hacmi 8.990.991 lira olarak kaydedildiken, bu rakam bir önceki gün 18.474.602 lira olarak açıklanmıştı.

Gaz Ticaret Miktarı ve Fiyatlar

Spot doğal gaz piyasasında işlem gören gaz miktarı 737.000 metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı ise 12.964,86 lira, satış fiyatı ise 11.730,12 lira olarak belirtilmiştir.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dünkü doğal gaz girişi 256.501.554 metreküp olarak gerçekleşirken, piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 256.443.975 metreküp olarak kayıtlara geçmiştir.