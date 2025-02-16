Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Tırmanıyor

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Artış Gösteriyor

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 12 bin 951 lira 76 kuruş olarak belirlendi. Bu durum, enerji piyasasında dikkat çekici bir fiyat artışını işaret ediyor.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 25 milyon 696 bin 300 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 23 milyon 159 bin 400 lira seviyesindeydi.

Dün, spot doğal gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 984 bin metreküp olarak kaydedildi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 599 lira 35 kuruş, satış fiyatı ise 12 bin 304 lira 17 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 281 milyon 464 bin 206 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Ayrıca, piyasaya arz edilen toplam gaz miktarı 281 milyon 140 bin 506 metreküp olarak kayıtlara geçti.