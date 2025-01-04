Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatları Yükseliyor

Spot Piyasada Doğal Gaz Fiyatı

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 12 bin 558 lira 36 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 3 milyon 729 bin 40 metreküp olarak kaydedildi. Bu işlem hacmi, bir önceki gün 3 milyon 580 bin 348 metreküp seviyesinde gerçekleşmişti.

Gaz Ticareti ve Dengeleme Fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında ayrıca belirlenen gaz ticaret miktarı ise 297 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 13 bin 186 lira 28 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 930 lira 44 kuruş olarak açıklandı.

Doğal Gaz Girişi ve Arz Miktarı

Türkiye'ye dün itibarıyla 251 milyon 354 bin 847 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı 251 milyon 369 bin 592 metreküp olarak kayıtlara geçti.